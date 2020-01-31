Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Komitesi, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınının küresel bir tehdit oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yeniden toplandı.

Wuhan'da ortaya çıkan ve dünyanın diğer bölgeleri için de halk sağlığı tehdidi oluşturduğu belirlenen koronavirüs salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütünün ilan ettiği acil durum ne anlama geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi düzenlediği basın toplantısında, uluslararası kamuoyunun beklediği acil durumu açıkladı. Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili, uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

DSÖ acil durum ilanını alt yapısı yetersiz olan ülkelere bulaşma riskine karşı verdi.

2005 yılında yayınlanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne göre Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan ettiğinde, riskli gördüğü grupları yakın takibe alabilir. Risk altında olan ülkelere seyahati ve uluslararası ticareti kısıtlayabilir. Kısıtlanan ülkeler bu kararlara uymak zorunda. Uyulmaması durumunda DSÖ yaptırım uygulayabilir.

“Seyahat kısıtlamasına gerek yok”

DSÖ yaptığı açıklamada acil durumun ilanı sonrası seyahatin kısıtlanmasının gerekli görülmediğini ve bu durumun uluslararası ticareti etkilememesi gerektiğini belirtti.

Koronavirüs son durum?

Çin’de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınında can kaybı 213'e çıktı. Ülkede, son 24 saatte 43 can kaybı, 1982 yeni vaka tespit edildi. 102 binden fazla kişi ise müşahede altında.

“Türkiye’de koronavirüse rastlanmadı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs hakkında yaptığı son açıklamada Türkiye’de koronavirüs tanısı alan bir hasta olmadığını, Wuhan’dan getirilen vatandaşların arasında kimsenin hasta olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü nedir?

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletlere bağlı ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan bir örgüt. 7 Nisan 1948 yılında kuruldu. 150’den fazla ofisi var. 194 üye devletle birlikte çalışıyor. Kuruluş günü olan 7 Nisan günü Dünya Sağlık Günü olarak kutlanıyor.

DSÖ’nün son 10 yılda ilan ettiği acil durumlar

2009-Kuş Gribi

2014-Sıtma Salgını

2016-Zika Virüsü

2019-Ebola Salgını

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.