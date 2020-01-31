Yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Çin’e yapılacak tüm uçuşların askıya alındığı ve bunun ne kadar süreceğinin sağlık ve dışişleri bakanlıklarıyla yapılacak görüşmeler neticesinde belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, Tayland’ın Bangkok şehrine uçuşların ise devam edeceği kaydedildi.

Etiyopya'dan uçuşlar sürüyor

Öte yandan, Çin’de 5 farklı noktaya uçan Etiyopya Hava Yolları, bunlara devam kararı aldığını açıkladı.

Şirketin kararı, sosyal medyada halk sağlığına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Etiyopyalılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Şimdiye kadar dünya genelinde çok sayıda şirket bu ülkeye yaptığı seferleri durdurdu ya da azaltma kararı aldı.