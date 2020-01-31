Afgan güvenlik güçleri Taliban'ın işgal ettiği ilçeyi geri aldı
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Afganistan'ın Baglan vilayetinin Guzergah Nur ilçesi, güvenlik güçleri tarafından Taliban'dan geri alındı.
[Grafik: TRT Haber]
Baglan Valisi Abdul Kadim Niyazi, güvenlik güçlerinin yaklaşık 4 ay önce Taliban kontrolüne geçen Baglan'ın Guzergah Nur ilçesini geri almak için operasyon düzenlediğini söyledi.
İlçenin kontrolünü sağladıklarını belirten Niyazi, Taliban'ın ağır kayıp verdiğini aktardı.
Vali Niyazi, ilçeye çok sayıda güvenlik görevlisinin yerleştirildiğini kaydetti.
Etiketler: taliban guzergah nur baglan AfganistanSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:00