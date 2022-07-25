Dünya Suda Boğulmayı Önleme Günü dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre, her yıl ortalama 236 bin kişi suda boğularak can veriyor.

Suda boğulma vakaları genellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde görülürken; bu ölümler çoğunlukla yıkanma, ev ihtiyaçları için su doldurma, deniz taşımacılığı ve balıkçılık gibi günlük faaliyetler sırasında gerçekleşiyor.

Bazı bölgelerde olağanüstü hava olayları ve Asya bölgesindeki Muson yağmurları da boğularak ölme sebeplerinden.

Suda boğulma kazalarından en çok 1-24 yaş arası kişiler etkileniyor.

Açıklamada, boğulmaların önlenmesi için çocuklara ilkokuldan itibaren basit yüzme dersleri verilmesi ve deniz taşımacılığında can yeleği ile kurtarma botu kullanımı tatbikatı yapılması gibi tavsiyeler yer aldı.

DSÖ Direktöründen çağrı

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, her yıl dünya genelinde yüz binlerce kişinin boğularak ölmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Bu ölümlerin büyük çoğunluğu, düşük maliyetli çözümler sayesinde engellenebilir nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, suda boğulmaların önlenmesine dair her ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizerek, "Suda boğulmaları hep beraber durduralım." çağrısı yaptı.