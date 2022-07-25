Haber Giriş: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya ve Almanya Ukrayna'ya tank gönderdi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Polonya ve Almanya, Ukrayna'ya askeri yardım olarak taahhüt ettiği tankları gönderdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Andrey Ermak, yaptığı açıklamada, "Polonya'dan PT-91 Twardy tanklar Ukrayna'ya geldi. Dostlarımıza teşekkür." ifadesini kullandı.
Ülkenin Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ise bir televizyon kanalında, Almanya'dan 15 Gepard uçaksavar tank sistemlerinden ilk üçünün Ukrayna'ya ulaştığını bildirdi.
Sıradaki Haber
İspanya'da boğulmak üzere olan çocuğa dronla can yeleği ulaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz