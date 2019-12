Evde Tek Başına serisi, Noel döneminin kült filmleri arasında.

Serinin en dikkat çeken filmlerinden biri de hiç şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump'ın da rol aldığı Home Alone 2: Lost in New York.

1990'lı yılların başında çekilen film, bu yıl da pek çok televizyon kanalı tarafından yayınlandı.

Ancak Kanada'nın ulusal yayın kuruluşu CBC'de yayınlanan serinin ikinci filmi, Trump destekçilerini kızdırdı.

Çünkü kanal, filmdeki Donald Trump sahnesini kesti.

"Reklamlara yer açmak için yaptık"

CBC televizyonu yetkilisi Chuck Thompson açıklama yaptı ve filmden sekiz dakikalık bir bölümün çıkarıldığını söyledi.

Thompson , Trump'ın sahnesinin çıkarılışının siyasi amaç taşımadığını da savundu.

Kanal bu kesintinin, 120 dakikalık filmde reklamlara yer açmak amacıyla, üstelik de Trump başkan olmadan önce yapıldığını söyledi.

"Film bir daha asla eskisi gibi olmayacak"

Başkan Trump da sonrasında Twitter hesabından o sahnenin de yer aldığı bir paylaşım yaptı ve "Film bir daha asla eskisi gibi olmayacak" dedi sonrasında ise parantez içinde "şaka yapıyorum" yazdı.

Sonrasındaki bağlantılı tweetinde ise Kanada Başbakanı'nı hedef aldı ve "Sanırım Justin T, NATO ve ticaret konularında onu, ödeme yapmak zorunda bırakmamdan hoşlanmıyor" dedi.

Donald Trump destekçileri de sosyal medya üzerinden kanala tepki göstererek bunun acınacak bir durum olduğunu söyledi.

Donald Trump, birkaç gün önce film için "Gurur duyduğum bir işti" demişti.

Kaynak: Guardian