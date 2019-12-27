Dünya
Hindistan'da yemek kokusu alan fil, piknik alanını bastı27 Aralık 2019 Cuma 09:55 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 10:57
Hindistan’ın Orissa eyaletinde bir fil, yemek kokusu alınca eğitmeninin kontrolünden çıkarak piknik alanını bastı.
"Bablu" ismindeki genç bir fil, pikniğe gelenlerin getirdikleri yemeklerin kokusunu alarak eğitmeninin kontrolünden çıktı ve yerdeki sofraya doğru koşmaya başladı.
Filin kendilerine doğru koştuğunu gören piknikçiler ise panik içinde kaçmaya başladı.
Kaynak: DHA
Etiketler: hindistan fil saldırısı fil