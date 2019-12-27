İdlib'de Esed rejiminin bombardımanından kaçan binlerce sivil, ailesini ve birkaç eşyasını alarak nereye gideceğini bilmeden canını kurtarma derdiyle Türkiye sınırına yakın yerlere geldi.

Kimi bir ağacın altına çadır kurdu kimi yol kenarına. Zorlu şartlarda verilen mücadeleyi TRT Haber ekibi görüntüledi.

Çadırlarda yaşayan siviller kışın zorlu şartlarına direniyor.

Rejimin saldırılarının ardından son 1 ayda 80 bin kişi Maaret El Numan ve Serakib'i zorunlu terk etti

Esed rejimi Maaret El Numan Ve Serakib ilçelerini bombalamaya devam ediyor.

Kameraman: Memiş Akçam