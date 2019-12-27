Dünya
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem27 Aralık 2019 Cuma 08:08 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 08:09
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin nükleer santral yakınlarda olduğu duyuruldu.
İran'ın Buşehr kentinde 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin, nükleer santrale yakın bir noktada olduğu belirtildi.
Depremde can ve mal kaybının olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
Depremin nükleer santral yakınlarında meydana gelmesinin, daha büyük bir felaketi tetikleyebileceği üzerinde duruluyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: iran deprem nükleer santral