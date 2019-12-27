Kazakistan'ın en büyük şehrinin Almatı yakınlarında 8'i çocuk, 5'i mürettebat toplam 97 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü.

Kazakistan'da içerisinde 100 kişinin bulunduğu uçak düştü. İlk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Detayları @trthaber Kazakistan muhabiri Guzal Zaitova aktardı. https://t.co/ldwhGwiTt9 pic.twitter.com/LZd3j72U1n — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 27, 2019

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, uçağın Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air hava yollarına ait bir uçak olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Havalanmasının ardından irtifa kaybeden uçak, bir beton duvara çarparak iki katlı evin üzerine düştü.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı bildirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev kaza ile ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Sorumlular hukuk çerçevesinde cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Komitesinin açıklamasında da kazanın nedeni belli olana kadar ülkede Fokker 100 tipi uçakların uçuşlarının durdurulduğu kaydedildi.

Kazakistan'da uçak kazası nedeniyle ulusal yas ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı kentinde bugün yaşanan uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ulusal yas günü ilan etti.

Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza ile ilgili Başbakan Askar Mamin başkanlığında komisyon kurulduğunu kaydeden Tokayev, "Tüm suçlular ağır bir şekilde kanuna uygun olarak cezalandırılacak." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev ayrıca, uçak kazası nedeniyle 28 Aralık'ı ülke genelinde "ulusal yas günü" ilan etti.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kaza sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 53 kişinin yaralandığı bildirildi. Daha öncede sağlık ekipleri, ölü sayısının 15'e çıktığı ve 66 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar, kazanın "pilot hatası" veya "teknik sorun" kaynaklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, bugün sabah Almatı kentinde Fokker 100 tipi yolcu uçağının kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğünü, uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Reuters, AA, TRT Haber