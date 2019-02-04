Dünya
Dominik Cumhuriyeti'nde deprem
04 Şubat 2019 Pazartesi 19:58 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:58
Dominik Cumhuriyeti'nin güneydoğu sahili açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Boca de Yuma bölgesinin 31 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 74 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.
Kaynak: AA
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