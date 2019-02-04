Reuters'ta yer alan habere göre uzun süredir Avrupa Birliği (AB) ile gerginlik yaşayan İtalya, AB'nin Venezuela Ulusal Meclisi başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak "ortak tanıma kararına" itiraz etti.

10 Avrupa ülkesi tanıdığını açıkladı

Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya, Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu. Daha önce de İngiltere, İspanya, Fransa ve Almanya Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD son olarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters