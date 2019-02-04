İngiltere'de, Brexit süreci ve terör saldırılarının ardından, nefret suçları son 5 yılda iki kat arttı. Hükümet tarafından açıklanan rakamlara göre bu tür suçlarda hedef alınanların yarısını, Müslümanlar oluşturuyor.

Bu saldırıların son örneği ise İngiltere'nin Newcastle şehrinde yaşandı. Bahr Akademisi tarafından İslam okulu yapmak için alınan bina, vandalların saldırısına uğradı. Mescid olarak kullanılan yere Müslümanları hedef alan ifadeler yazıldı ve gamalı haç çizildi.

"Dava açmak yerine oturup çay içeceğiz"

Okul yöneticisi Müftü Muhammed Abdulmuheet, saldırı sonrası odaya girdiğinde Kuran'ın yere düştüğünü gördüğünü ve fotoğrafını çekerek polis gelmeden onu yerden aldığını söyledi.

Vandallara dava açmak istemediklerini açıklayan Abdulmuheet, "Onlar eğitimsiz görünüyorlar. Belki de çocuklar ama dinimiz hakkında yanlış bilgilendirilmişler. Bizler onları eğitmeyi ve onlarla konuşup çay içmeyi tercih ediyoruz." dedi.

Polis ise olayla ilgili araştırma başlatıldığını, saldırının ırkçı ve İslamofobik bir saldırı olduğunu söyledi.

Kaynak: TRT World / Assed Baig