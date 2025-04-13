Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2025 09:02

Dominik Cumhuriyeti'nde çöken eğlence mekanında can kaybı artıyor

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi.

Dominik Cumhuriyeti'nde çöken eğlence mekanında can kaybı artıyor

Başkent Santo Domingo'da yer alan "Jet Set" isimli eğlence mekanındaki facianın ardından can kaybı artmaya devam ediyor.

Yetkililer, eğlence mekanında ölü sayısının 226'ya çıktığını, yaralı sayısının ise 189 olduğunu bildirdi.

Acil Durum Operasyon Merkezi'nden (COE) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve ailelere psikolojik destek sağlanması için 4 bin 580 kişinin görevlendirildiği ifade edildi.

Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

Dominik Devlet Başkanı Luis Abinader, basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulduğunu duyurdu.

Bu arada eğlence mekanının sahibi Antonio Espaillat, basına yaptığı açıklamada, ilk andan itibaren sürecin tamamen şeffaf şekilde yürütülmesi için kapsamlı işbirliği yaptıklarını söyledi.

Olayda yaşamını yitirenlerin arasında 18 Venezuelalı, 3 İspanyol, 2 Fransız, 1 Kolombiyalı, 1 İtalyan ve 1 Kenyalının olduğu bilgisi paylaşıldı.

3 günlük yas ilan edildi

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından 3 günlük yas ilan etmişti.

Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı 2025 başlıyor
10:34
Hamas: El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı yeni bir savaş suçudur
10:13
Son bir haftalık sürede 3,6 milyon araç denetlendi
10:01
67 e-ticaret firmasına 93 milyon TL ceza
09:20
Yalova'da dev kayaların yola düştüğü anlar kamerada
08:37
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?
Erzurum'da göçmen kuş çeşitliliği
Erzurum'da göçmen kuş çeşitliliği
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
İsrail ordusu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ