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Dünya
Daily Mail 24.02.2025 08:09

Doktorun verdiği ilaç oyun bağımlısı yaptı

İngiltere'de huzursuz bacak sendromu için ilaç kullanan bir kadın, Candy Crush'a bağımlı hale geldikten sonra İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri'nden (NHS) altı haneli tazminat aldı.

Doktorun verdiği ilaç oyun bağımlısı yaptı
[Fotograf: Reuters]

İngiltere'de yaşayan bir kadın, 2008 yılında "huzursuz bacak sendromu" nedeniyle doktora gitti. Doktorun muayenesi sonrası verdiği ilaçlar sebebiyle kumar bağımlısı olduğunu ileri sürerek dava açtı.

Doktorun kendisine yazdığı reçetede "dopamin agonisti ropinirol" olduğunu söyleyen kadın, sonrasında kendisine "pramipeksol" adlı başka bir ilacın da yazıldığını söyledi.

Kimlik bilgileri paylaşılmayan kadın, bu ilaçları kullanmaya başladıktan sonra "obsesif gibi Candy Crush isimli telefon oyununu oynamaya başladım" ifadelerine yer verdi. İlaçları almaya başladıktan sonra kumar bağımlısı olduğunu öne süren kadın, sanal kumar makinelerine bağımlı olduğunu dile getirdi. Oyunu oynamak ücretsiz olsa da, oyuncular seviyelerde daha hızlı ilerlemek veya seviyeleri daha kolay tamamlamak için ödeme yapabilirler.

Hayatının karardığını belirten kadın, reçeteyi yazan aile hekimine dava açtı. Açılan dava sonucunda NHS suçlu bulundu. Hakim, normalden iki kat daha fazla ilaç verildiğini söyleyerek, doktorların olası yan etkiler konusunda kadını bilgilendirmediğine kanaat getirdi.

NHS zararlarını karşılamayı kabul etti.

Her 100 hastadan 17'sinde dürtüsel kontrol rahatsızlıklarına sebebiyet verdiği anlaşılan ilaçlar nedeniyle kadına 170 bin pound tazminat ödenmesine karar verildi.

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