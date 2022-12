Sosyal medyada viral olan "doge" caps'ine ilham veren Shiba Inu köpeğin sahibi, köpeğinin lösemiye yakalandığını duyurdu.

17 yaşındaki Kabosu'nun, lösemi ve karaciğer hastalığı nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen sahibi Atsuko Sato, "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü tüm dünyadan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kabosu'nun Noel'den hemen önce yemek yemeyi bıraktığını söyleyen Sato, köpeğine lösemi ve akut kolanjiyohepatitten teşhisi konulduğunu belirtti. Sato, antibiyotik kullanmaya başlayan Kabosu'nun, eskiye göre, "daha yavaş hareket ettiğini" söyledi.

[Fotoğraf: Kabosumama/Instagram]

"Dogecoin" kripto para biriminin yaratılmasına da ilham vermişti

Doge mimi, ilk olarak Reddit ve Tumblr gibi sitelerde popülerlik kazandı. İnternet kullanıcıları Kabosu'nun yüzünü ünlü simge yapıların ve hamur işlerinin üzerine fotoşopla yerleştirdi.

Kabosu'nun görüntüsü daha sonra Oreo tarafından pazarlamada ve Stockholm'de metro istasyonlarındaki reklamlarda kullanıldı.

"Doge" capsi daha sonra 2013'te "şaka amaçlı" alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin'in yaratılmasına ilham kaynağı oldu.

Bir dizi tweet'te değerinin "inanılmaz arttığını" ilan eden Elon Musk'ın desteğini aldıktan sonra para birimi hızla yükselişe geçmişti.

Musk, daha sonra şifreli bir şekilde Dogecoin'i Tesla ürünleri ve uzay keşif şirketi SpaceX için bir ödeme yolu olarak kabul edeceğini iddia etmişti.

Mayıs 2021'de Musk, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak" yazan bir tweet atmıştı.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW