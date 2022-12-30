BM'nin bölgede kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana 2022 İsrail ordusunun sık sık düzenlediği kanlı baskınlarla Batı Şeria için "en ölümcül yıl" olarak kayıtlara geçti.

İsrail güçleri, 2022 boyunca 168'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 220'den fazla Filistinliyi öldürdü. Ölenlerden 48'i ise çocuk. İsrail güçleri 9 binden fazla Filistinliyi de yaraladı.

Gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

İşgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan sivil kayıplar konusunda ülke genelinde ve uluslararası toplum nezdinde en fazla tepki çeken olaylardan biri Filistin ve ABD vatandaşlığı bulunan Al Jazeera muhabiri gazeteci Şirin Ebu Akile’nin görevini yaptığı sırada İsrail askerlerince öldürülmesi oldu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü.

Gazeteci Ebu Akile'nin görev başında ve üzerinde "PRESS" (Basın) yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi büyük tepki çekti.

İsrail güçleri, bununla da yetinmeyerek Ebu Akile'yi son yolculuğuna uğurlamak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze töreni sırasında kalabalığa saldırdı ve naaşın taşındığı tabut yere düşme tehlikesi geçirdi.

Ebu Akile'nin ailesi ve Al Jazeera televizyonu, Filistinli gazetecinin öldürülmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayette bulundu.

Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da ABD vatandaşı Filistinli gazetecinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Süreç sonunda olaya dahil olan İsrail askerlerinin soruşturulması için ABD'nin talepte bulunabileceği belirtildi.

Olaydaki sorumluluğunu en başta inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail, uluslararası tepkilerin ardından aşamalı olarak Ebu Akile'nin ölümündeki sorumluluğunu kabul etti.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de yayımladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" duyurdu.

Savunma Bakanı Benny Gantz da ABD'nin soruşturma kararına tepki gösterdi. Gantz, ABD Adalet Bakanlığının Şirin Ebu Akile'nin ölümünü soruşturma kararını "ciddi bir hata" olarak nitelendirdi.

İsrail askerlerinden kaçan 7 yaşındaki Reyyan'ın kalbi durdu

Uluslararası hukuka göre çocuklar "özel koruma" hakkına sahip olsa da İsrail ordusu sivillere yönelik saldırılarında yaş ayrımı yapmadı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'daki baskınlarında hayattan kopardığı en küçük Filistinli 7 yaşındaki Reyyan Süleyman oldu.

Filistinli Reyyan, 29 Eylül'de Beytüllahim kentinde okulundan dönüş yolunda denk geldiği İsrail askerlerinden kaçıyordu. Küçük kalbi o an yaşadığı korkuyu kaldıramadı ve Reyyan'ın kalbi durdu, yere yığıldı.

Reyyan'ın ölümünün ardından cenazesinde sınıf arkadaşlarının naaşı başında beklediği görüntüler, İsrail'in işgal altındaki Filistin’de uyguladığı acımasız şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

15 yaşındaki Cena, kedisini beslemek için çıktığı evinin terasında öldürüldü

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya düzenlediği kanlı baskınlarda hayattan kopardığı Filistinli son çocuk ise 15 yaşındaki Cena Zekarine oldu.

Cenin kentinde yaşayan Cena, kedisini beslemek için evinin terasına çıktığı sırada, o anlarda mahalleye baskın düzenleyen İsrail ordusundan bir keskin nişancının hedefi oldu. Filistinli kız, İsrailli keskin nişancının 2'si başına, 2'si göğsüne isabet eden 4 kurşunuyla hemen orada infaz edildi.

İsrail güçleri Filistinlilere ait 950 yapıyı yıktı

Sivil kayıpların yanı sıra Batı Şeria'da ev yıkımları, tehcir, Yahudi yerleşimci şiddeti ve ayrımcı apartheid uygulamalar da hız kesmedi.

Filistinli sivil toplum örgütü Toprak Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre, İsrail ordusu 2022'de Filistinlilere ait 950 ev ve yapıyı yıktı, 113 bin 435 dönüm araziye el koydu, çoğu zeytin ağacı 18 bin 900 meyve ağacını da çeşitli şekillerde telef etti.