Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "bir kişinin annesinin vefat etmesinden daha büyük bir kayıp olmadığını" belirterek, "Annesini kaybeden Başbakan Narendra Modi'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan Narendra Modi’nin annesi Heeraben Modi, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde 99 yaşında bu sabah yaşamını yitirmişti.