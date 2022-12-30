Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Şerif, annesi ölen Hintli mevkidaşı Modi'ye taziye mesajı gönderdi
[Fotograf: AA]
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, annesi vefat eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye taziyede bulundu.
Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "bir kişinin annesinin vefat etmesinden daha büyük bir kayıp olmadığını" belirterek, "Annesini kaybeden Başbakan Narendra Modi'ye başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Başbakan Narendra Modi’nin annesi Heeraben Modi, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde 99 yaşında bu sabah yaşamını yitirmişti.
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