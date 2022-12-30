COVID-19, bronşiolit ve grip salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede eczanelerde çocuklar için ağrı kesici ve ateş düşürücü bulmak zorlaştı. Ülkede parasetamol ve amoksisilin içerikli ilaçlar bulmak neredeyse imkansız.

Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Yvelines vilayetinde eczacılık yapan Souhil Cherraben, aylardır devam eden kıtlığın birçok ilacı kapsadığını söyledi.

Cherraben, tedarikinde sıkıntı yaşadıkları arasında parasetamol içeren bir ilacın da bulunduğunu ve çok az sayıda temin edilebildiğini anlattı.

Çocuklara yönelik amoksisilin antibiyotiğinde de gerçek anlamda kıtlık yaşandığına dikkati çeken Cherraben, bu kıtlığın, önce ilacın şurup formuna, ardından çocuklara vermek amacıyla ikiye böldükleri, yetişkinler için üretilen tablet formuna yayıldığını dile getirdi.

Cherraben, "Bu nedenle hekimler, amoksisilini başka antibiyotiklerle değiştirmeleri için sağlık bildirimleri alıyor, bu da zamanla hem antibiyotik hem de amoksisilin kalmamasına yol açıyor, bizim de elimiz ayağımız bağlı, ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Serum fizyolojik ve şurup kıtlığına da dikkati çeken Cherraben, ilaçların bulunamaması nedeniyle özellikle gece nöbetçi eczanelerin yaşadığı zorlukları dile getirdi.

Tedarik sıkıntısına ek üretimde yaşanan sorunlar da var

Ulusal İlaç Ajansı (ANSM), çocuklara yönelik amoksisilin bazlı antibiyotiklerde tedarik sıkıntısı yaşandığını onaylarken bunu antibiyotik tüketiminin artması ve üretimde yaşanan sorunlara bağladı.

Amoksisilin üretim kapasitesinin COVID-19 salgını öncesindeki seviyeye ulaşmadığına işaret eden ANSM, amoksisilin içeren ilaçların reçetelendirilmesine ve satışına ilişkin tavsiyeleri barındıran açıklama yayımladı.

Açıklamada doktorlara viral bir enfeksiyon için antibiyotik yazmamaları tavsiyesi yer alıyor.

ANSM, bazı ilaçlarda yaşanan kıtlığa karşı ithalat kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi adımlar attıklarını açıkladı.

İlaç kıtlığı, çocuklara yönelik olanlarla sınırlı değil

ANSM verilerine göre, Fransa'da 2022'de yaklaşık 3 bin ilaçta tedarik sıkıntısı veya kıtlık yaşanmakta. Bu sayı 2018'de 871 idi.

Bunların arasında öksürük şurubu ve kalp hastalıklarıyla ilgili ilaçlar da bulunuyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı, bazı antibiyotik ve parasetamol bazlı ilaçların çocuklara yönelik çeşitlerinde tedarik sıkıntılarının birkaç hafta daha süreceğini duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkenin bu hafta 3 salgınla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, bunun "çok tehlikeli bir hafta olduğunu" dile getirdi.

Braun, grip vakalarındaki ciddi artış nedeniyle yoğun bakım servislerinin doluluğuna dikkati çekti.

Fransız Bakan, gelecek ay ülkenin sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

İlaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısı

İngiltere ve Almanya'da da çok sayıda ilaçta kıtlık yaşanırken COVID-19 salgınının etkisindeki Çin'de ay başında bazı ilaçların tedarikinde sıkıntılar baş gösterdi.

Parasetamol ve ibuprofen bazlı ilaçlardaki talep artışına karşı Çin, parasetamol içerikli ilaç üretimini artırmayı ve ihracatını durdurmayı kararlaştırdı.

Çin'in yurt dışından ilaç satın almayı kararlaştırmasıyla Fransa ve Avrupa'da ilaç tedarikindeki sıkıntının derinleşmesi öngörülüyor.

Fransa'daki Üniversite Hastaneleri Tıbbi Kuruluş Komisyonları Başkanları Konferansı Başkanı Remi Salomon, 24 Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlaçlarımızın ham maddesi olan etken maddelerin yüzde 80'i Çin ve Hindistan'da üretiliyor. Şu anda Çin'i etkisi altına alan COVID-19 dalgası, muhtemelen birçok ilaçta tedarik zorluklarımızı derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

Salomon, ilaç üretiminin yeniden Fransa'ya taşınması çağrısında bulundu.

Almanya'da da çocuk ilaçlarında sıkıntı yaşanıyor

Eczacı Julian Wawrzyniak, başkent Berlin'de ülke genelinde pek çok ilaçta yaşanan kıtlığa dair açıklamalarda bulundu.

Ebeveynlerin çocuklarına ilaç bulmakta zorlandığını belirten Wawrzyniak, durumun ciddi olduğunu söyledi.

En az 300 ilacın bulunmadığını kaydeden Wawrzyniak, "Şu anda durum, özellikle çocuklar için çok kötü zira onlara zar zor ilaç tedarik edebiliyoruz." dedi.

Wawrzyniak, Ukrayna'daki savaş, küresel tedarik zinciri sorunları, Kovid-19, yüksek enerji fiyatları ve üretim maliyetlerinin, ilaç kıtlığının nedenleri arasında olduğunu belirtti.

İlaç fiyatlandırma sistemi

Almanya'da kamu sağlık sigortası fonlarının, ilaçlar için yasal olarak belirlenmiş fiyattan fazlasını ödememesi nedeniyle ülkede ilaç fiyatlandırma sistemi ciddi bir sorun olarak görünüyor.

Hükümet, kısa süre önce sistemde düzenlemeler yapacağını duyursa da Wawrzyniak, önemli bir değişikliğin olmadığını söyledi.

Wawrzyniak, öksürük şurubunun dahi olmadığını ve durumun daha kötüye gidebileceğini düşündüğünü belirterek, siyasetçilerin herhangi bir önlem almadığını savundu.

Wawrzyniak, ilaç kıtlığının son haftalarda eczaneleri büyük baskı altına aldığını dile getirdi.

Çoğu ilaç konusunda hastaları eli boş göndermek zorunda kaldıklarını belirten Wawrzyniak, işlerini yapamadıklarını ifade etti.

Çin ve Hindistan'dan teslimatların yapılmaması

Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsüne göre, şu anda ülkede bulunmayan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ve kanser ilaçları, antihipertansifler ve ağrı kesiciler yer alıyor.

Enstitüye göre tedarikte yaşanan darboğazın ana nedeni, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden yapılan teslimatların olmaması.

Ülkede satılan ilaçların yaklaşık yüzde 80'i Çin ve Hindistan gibi ülkelerde üretilen muadil ilaçlardan oluşuyor.

Alman Tabipler Birliği Başkanı, halka ecza dolaplarındaki ilaçları paylaşmalar çağrısında bulunmuştu

Alman Tabipler Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, bazı ilaçları temin etmekteki darboğaza dikkati çekmiş ve halkı imece usulüyle birbirine yardım etmeye çağırmıştı.

Ecza dolaplarındaki kullanılmayan ilaçların değerlendirilebileceğine işaret eden Reinhardt, "Sağlıklıysanız stokta bulunan ilaçları hastalara vermelisiniz. İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir oluşuma ihtiyaç var" ifadelerini kullanmıştı.

İlaç sıkıntısının, sağlık sigortalarının daha fazla ödeme yapmasıyla çözülmesi hedefleniyor

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach de ülkede özellikle çocukların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yaşanan sıkıntıyı, sağlık sigortalarının bu ilaçlara daha fazla ödeme yapmasıyla çözmeyi hedefliyor.

Almanya'da patenti olmayan ilaçların sabit fiyatlarla satıldığını vurgulayan Lauterbach, bu ilaçların, daha yüksek fiyatlardan satılması için sabit fiyat uygulamasından çıkarmak ve fiyat düzenlemesine gitmek gerektiğine işaret etmişti.

Lauterbach, "Sağlık sigortalarına bu sabit fiyatın üzerinden yüzde 50 daha fazla ödeme yapmaları talimatı verilecek. Böylelikle şu anda Hollanda'da satılan ilaçlar tekrar Almanya'da satılacak" ifadelerini kullanmıştı.