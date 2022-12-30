Kicker dergisinin internet sayfasında "Pele: Kral ölümsüzdür" başlığıyla verilen haberde, Pele olarak bilinen Edson Arantes do Nascimento'nun uzun bir hastalıktan sonra 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Ancak ikon olan Pele ölümsüzdür" ifadesi kullanıldı.

Derginin internet sayfasında Pele'nin kariyerini ve hayatını anlatan çeşitli başka haberler ve fotoğraflar da yer aldı.

Bild gazetesi de Pele'nin vefat haberini "Futbol dünyası Pele için ağlıyor" başlığıyla birinci sayfadan duyurdu.

Gazetenin iç sayfasında ise Pele'nin hayatına ilişkin bilgilere ve fotoğraflara yer verildi.

Tagesspiegel gazetesi ilk sayfadan "Bir ölümsüze veda", televizyon kanalı ARD'nin internet sayfası da "Futbolun kralına veda" başlığını kullandı.