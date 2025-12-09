Havalimanlarının yer hizmetleri esasları düzenlendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan Havalimanları-Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genel Müdürlükten edinilen bilgiye göre, yönetmelikte havalimanı işletmecilerinin yetki ve sorumluluklarının netleştirilmesi ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması amacıyla değişikliğe gidildi.

Havalimanı işletmecisi tanımının yeniden yapıldığı yönetmelik, bu konudaki temel mevzuat olan Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği'ne de uyumlu hale getirildi.

Düzenlemeyle, yer hizmetleri çalışma ruhsatı ve temdit ücretlerinin hizmet tarifesini belirleme yetkisinin SHGM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde olduğu ve diğer havalimanı işletmecilerinde bu yetkinin bulunmadığı hususu netleştirildi.

Ayrıca, DHMİ tarafından yap-işlet-devret modeliyle işlettirilen havalimanlarında sözleşmeden doğan haklar da güvence altına alınırken, çalışma ruhsatlarının geçerlilik şartları detaylandırıldı. Uçak hat bakım hizmetine ilişkin ruhsat muafiyeti, bu konudaki temel mevzuat olan Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği'ne uyumlu hale getirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle havalimanı işletmecilerinin, yer hizmetleri anlaşmaları, yer tahsis işlemleri ile yer hizmetlerine yönelik hizmet tarifeleri gibi yetki ve sorumlulukları da netleştirildi.