Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
Dünya
AA 09.12.2025 10:37

Katil İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde süren soykırımla birlikte bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçti.

Katil İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), dünyada medya mensuplarına yönelik 2025'te düzenlenen saldırıların raporunu yayımladı.

Rapora göre, dünyada bu yıl 67 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirirken, ölümlerin yarısına yakınından İsrail sorumlu.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 2025'te 29 Filistinli medya mensubu hayatını kaybetti. Bu da dünya genelinde yıl içinde öldürülen gazetecilerin yüzde 43'nünün İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ortaya koyuyor.

Raporda, İsrail'in bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğine işaret edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 220'den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi.

"Gazetecilerin en kötü düşmanı" olarak nitelenen İsrail'in son 3 yılda en fazla basın mensubu öldüren ülke olarak kayıtlara geçtiğinin altı çizildi. Raporda İsrail hapishanelerinde 20 Filistinli gazetecinin de tutuklu olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, Meksika'da suç örgütlerinin gazetecilere yönelik saldırılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Bu yıl düzenlenen saldırılarda 9 basın çalışanın hayatını kaybettiği Meksika'nın dünyada gazeteciler için "en tehlikeli ikinci ülke" olduğu ifade edildi.

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların giderek şiddetlendiği Sudan'da da yıl içinde 4 gazetecinin saldırılarda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Sudan'da hayatını kaybeden 4 gazeteciden ikisinin HDK güçleri tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Medya
