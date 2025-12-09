Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.12.2025 11:35

Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 164 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde yapılan Türk somonu ihracatı 164 milyon 725 bin 741 dolara ulaştı. Ürün ihracatında Rusya başı çekti.

Doğu Karadeniz'in Türk somonu ihracatı 164 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 11 ayında bölgeden 18 ülkeye 25 bin 186 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 164 milyon 725 bin 741 dolar gelir sağlandığını bildiren Kobya, söz konusu ürün ihracatında Rusya'nın başı çektiğini belirtti.

Kobya, Rusya'ya 91 milyon 31 bin 963 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldığını aktararak, "Rusya'yı, 26 milyon 248 bin 566 dolarla Vietnam, 21 milyon 892 bin 521 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Slovakya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'ya da bu dönem ihracat yapıldı." dedi.

Bölge ihracatının 119 milyon 938 bin 596 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye 17 bin 992 ton Türk somonu satıldığını kaydetti.

Kobya, bölge ve Trabzon olarak Türk somonu ihracatının artırılması için yeni hedef ülkeler ile katma değeri yüksek ürün çeşitlerine odaklandıklarını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER
İhracat Balıkçılık Su Ürünleri Rusya
Sıradaki Haber
Havalimanlarının yer hizmetleri esasları düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:30
Havalimanlarının yer hizmetleri esasları düzenlendi
11:39
İznik çinisini dünyaya tanıtıyorlar
11:21
Belçika Savunma Bakanı: Türkiye'nin içinde olmadığı güvenlik senaryosuna inanmıyorum
10:41
Motorlu taşıtlar 2024’te 383 milyar kilometre yol yaptı
10:38
Katil İsrail, bu yıl da dünyada en fazla gazeteci öldüren ülke oldu
10:05
Kaçak avcılara 1 milyon 96 bin 69 lira ceza kesildi
Akseki'nin yöresel lezzetleri coğrafi işaret yolunda
Akseki'nin yöresel lezzetleri coğrafi işaret yolunda
FOTO FOKUS
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
Şam'daki Şeyh Muhyiddin Arabi Camii avlusunda bulunan Türk mezarlığı restore edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ