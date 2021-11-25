Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi.

Somali polisi, saldırının Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) konvoyunun geçtiği sırada bomba yüklü araçla yapıldığını açıkladı.

Saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.





Dışişleri Bakanlığı, olay hakkındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Somali’de Gerçekleştirilen Terör Saldırısı Hk.

Somali'nin Mogadişu şehrinin Hodan mahallesinde bir okulun önünde, bugün (25 Kasım) sabah düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir.