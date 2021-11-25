Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa İlaç Ajansı Biontech aşısını 5-11 yaş için onayladı
Avrupa İlaç Ajansı, BioNTech-Pfizer'ın COVID-19 aşısının 5-11 yaş aralığındaki çocuklar için güvenli olduğunu bildirdi
Pfizer/BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğu açıklanmıştı.
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BionTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan 7 gün ila 4 ay içinde 12-15 yaş grubunda COVID-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurmuştu.
Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıklamıştı.
Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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