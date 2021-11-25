İstanbdan yola çıkarak Kuzey Makedonya'ya giderken Bulgaristan'da yanan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.



Yangının nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor.



Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bu otobüsün sürücüsü normal deposunu dolduruyor. Bir de bagajında ek bidonlara yakıt aldığı için kaza anında bunlar patlıyor. Yangın bu yüzden hızlı seyrediyor" dedi.

Yıldırım, yakıttaki fiyat farkından dolayı bazı tur firmalarının, araçlarına yedek yakıt deposu yerleştirildiğini dile getirdi.





"Bagaja akaryakıt depolamış"



Mustafa Yıldırım, "Kazanın oluş şekli ve bu kadar kısa sürede yanıp tutuşması bizi düşündürdü. O ülkede yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuk, Türkiye'de akaryakıt ucuz olduğu için deposunu doldurduktan sonra, bagajına usulsüz bir şekilde fazladan yakıt koymuşlar. Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik.

Makedonya'daki meslektaşlarımız tarafından teyit edildi. Türkiye'ye gelen tur şirketleri buradan aldıkları yakıtları ülkelerinde kullanarak kar etmeye çalışıyorlar. Bu otobüslerde fazla yakıt olup olmadığı gümrükte kontrol edilmeli" dedi.