En az 107 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği Deyr Yasin katliamının üzerinden tam 73 yıl geçti.

1948 yılında Irgun terör örgütüne bağlı Yahudi militanlar tarihi Filistin topraklarında İsrail devleti kurmak için terör eylemleri düzenliyordu.

Deyr Yasin köyüne baskın

Siyonist militanlar, 9 Nisan 1948 günü Kudüs'ün 5 kilometre batısındaki Deyr Yasin köyüne baskın düzenledi.

Katliamda aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların olduğu 107'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

"Burada ne işin var! Burası benim evim"

Filistinli Meryem Akıl katliam olduğunda 9 yaşındaydı ve neredeyse tüm aile üyelerini bu katliamda kaybetti.

Katliamın görgü tanığı Meryam Akıl yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim annem, babam, 2 erkek kardeşim, dedem, amcalarım ve tüm ailesi, herkes katledildi. Bir kardeşim 16 yaşındaydı ve Yahudi militanlar, kardeşimin başına 5 el ateş ederek öldürdü. Evimi çok iyi hatırlıyorum. Geçen yıl evimin olduğu yere gittim. Evimi bir hastenenin ofislerinden birine dönüştürmüşler. Oradaki memura, 'Burada ne işin var! Burası benim evim, buradan çık' dedim, sadece yüzüme baktı."

"Bu eylem olmasaydı İsrail Devleti olmazdı"

Deyr Yasin köyü bugün, Givat Şaul isimli bir İsrail mahallesine dönüşmüş.

Katliamı gerçekleştirenler arasında bulunan ve daha sonra İsrail Başbakanı olan Menahem Begin, "Bu eylemi yapmasaydık İsrail Devleti olmayacaktı" demişti.

Deyr Yasin olayı sivillerin katliamı nedeniyle Filistinlilerin, tarihi Filistin'in diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine göçünde önemli bir faktör oldu.

"Tüm Filistinliler köylerini boşaltmaya başladı"

İsrailli Tarihçi İtamar Radai yaşananlar ile ilgili, "Sahada gerçekte olan şey, tüm bölgedeki Filistinli köylüler ve belki de tüm Filistin topraklarındakiler Deyr Yasin Katliamı'nı aldıklarında dehşete düştü. Kendi köylerini boşaltmaya başladır, hatta bazı yerlerde, Yahudi güçleri saldırmadan kaçtılar" dedi.

Katliam 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en önemli nedenler arasında yer aldı.