Aktör Zachary Horwitz, Hollywood’daki bağlantılarını kullanarak film yatırımcılarının kapısını çaldı.

Horwitz’in sahte Netflix ve HBO lisans anlaşmalarıyla film yatırımcılarını kandırarak milyonlarca dolar aldığı öne sürüldü.

Her iki şirketle hiçbir bağı bulunmayan oyuncu, 690 milyon dolarlık bu anlaşmalar sayesinde, yatırımcılara bir yıl içinde en az yüzde 35 getiri sözü verdi.

Savcılar peşine düştü

Savcılar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan suç duyurusunun ardından FBI ajanları tarafından tutuklandı.

Zachary Horwitz’in bir Hollywood filminde önemli bir rolü bulunmuyor.

Brad Pitt'in oynadığı 2014 Amerikan savaş filmi Fury'deki basit bir rol dışında, Horwitz’in filmleri çoğunlukla vasat ve düşük bütçeli.

Lüks yaşam hevesi

34 yaşındaki Horwitz’in Hollywood’un ünlü oyuncularının hayatlarına özenerek böyle bir dolandırıcılığa kalkıştığı belirtiliyor.

Oyuncu düşük gelirine karşın büyük harcamalar yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncunun harcamaları arasında kiralık jetlerle uçuşlar, lüks arabalar için ödemeler ve Los Angeles'ta 5,7 milyon dolarlık bir malikanenin satın alınması bulunuyor.