Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Patenli büyükbaba her gün 90 tur atıyor
89 yaşındaki John Wilcock'un amacı hayır kurumlarına bağış toplamak. Bunun için patenlerini giyiyor ve evinin çevresinde 90 tur atıyor.
89 yaşındaki John Wilcock İngiltere'de yaşıyor ve eski hava kuvvetleri subayı.
Sağlık çalışanları için bağış toplayan Tom Moore'dan esinlenen ve 500 pound hedefiyle yola çıkan Wilcock, hayır kurumları için 30 bin pound topladı.
Moore, bahçesinde her gün 10-25 metre tur atarak, 32 milyon pound toplamıştı.
70 yıl sonra yeniden giydi
Wilkok ise bu turları paten kayarak atıyor. Her sabah patenlerini giyiyor ve evinin çevresinde 90 tur atıyor.
Yaklaşık 70 yıl sonra patenlerini yeniden giyerek başladığı bu hayır işinde başarılı oldu.
Hedefinin 60 katı bağış topladı.
Son Haberler
- 16:42
- 16:48
- 16:25
- 16:30
- 16:06
Sıradaki Haber
Uzaya çıkan ilk insan Gagarin’in adını taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı fırlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz