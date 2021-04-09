89 yaşındaki John Wilcock İngiltere'de yaşıyor ve eski hava kuvvetleri subayı.

Sağlık çalışanları için bağış toplayan Tom Moore'dan esinlenen ve 500 pound hedefiyle yola çıkan Wilcock, hayır kurumları için 30 bin pound topladı.

Moore, bahçesinde her gün 10-25 metre tur atarak, 32 milyon pound toplamıştı.

70 yıl sonra yeniden giydi

Wilkok ise bu turları paten kayarak atıyor. Her sabah patenlerini giyiyor ve evinin çevresinde 90 tur atıyor.

Yaklaşık 70 yıl sonra patenlerini yeniden giyerek başladığı bu hayır işinde başarılı oldu.

Hedefinin 60 katı bağış topladı.