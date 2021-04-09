Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, yeni uydu, "Long March 4B" roketiyle, Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yollandı.

Şiyan-6'nın ilki 2018'de gönderildi

Uzaktan algılama özelliği bulunan uydunun, uzay çevresinin araştırılması ve bağlantılı teknolojilerle ilgili deneyler yapılması için kullanılacağı açıklandı.

Şiyan-6 uydularının ilki Kasım 2018'de, ikincisi Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmıştı.