Haber Giriş: 9 Nisan 2021 Cuma 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin, uzay araştırma uydusu Şiyan-6'nın üçüncüsünü fırlattı
[Fotoğraf: Reuters]
Çin, uzay çevresini araştırmak ve deneyler yapmak üzere tasarladığı Şiyan-6 uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.
Çin haber ajansı Şinhua'daki habere göre, yeni uydu, "Long March 4B" roketiyle, Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletindeki Taiyüen Uydu Fırlatma Merkezinden uzaya yollandı.
Şiyan-6'nın ilki 2018'de gönderildi
Uzaktan algılama özelliği bulunan uydunun, uzay çevresinin araştırılması ve bağlantılı teknolojilerle ilgili deneyler yapılması için kullanılacağı açıklandı.
Şiyan-6 uydularının ilki Kasım 2018'de, ikincisi Temmuz 2020'de uzaya fırlatılmıştı.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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