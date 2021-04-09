Almanya'da Rohja Pohl adlı genç kız, bir arkadaşının çiftliğinde doğan alpakalardan arka bacakları engelli olan yavruyu sahiplendi.

Marie adını verdiği alpaka yavrusunu ilk kez gördüğünde, engeline karşın yürümeye çalıştığını söyleyen Pohl, "Adeta herkese ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu göstermeye çalışıyordu. Yaşama arzusu ile doluydu. Ben onu alıp eve getirdim" dedi.

Yavru alpakaya özel bir yürüteç aldı

Onu bir bebek gibi biberonla besleyip büyüten genç kız, sonra da yürüyebilsin diye özel bir yürüteç satın aldı.

Annesi ile kardeşini kaybettiği travmatik doğum sonrasında arka bacaklarından biri de ampüte edilen Marie, şimdi gün boyu yürüteciyle çevreyi istediği gibi gezebiliyor.

Sakat bacağı yeterince güçlendiğinde ise, ampüte edilen bacağının yerine protez takılacak.