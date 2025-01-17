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Dünya
AA 17.01.2025 07:20

Depresyonla ilişkili 293 yeni genetik bağlantı keşfedildi

Uluslararası bir araştırma ekibi, depresyonla bağlantılı 293 yeni genetik varyasyonu ortaya çıkardı. Çalışma, hastalığın genetik temellerine dair önemli bilgiler sunarken, bireysel genetik yapıya dayalı daha kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de kapı aralıyor.

Depresyonla ilişkili 293 yeni genetik bağlantı keşfedildi

Dünya genelindeki farklı etnik kökenlerden milyonlarca kişiye ait verilerin analiz edildiği araştırmada, depresyon riskini tahmin etme sürecinin daha kapsayıcı hale getirilebileceği belirtiliyor.

Bilim insanları, elde edilen bulguların depresyonun genetik etkilerini daha iyi anlamaya katkı sağladığını ve bu sayede tedavi yöntemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağını vurguluyor.

5 milyondan fazla kişinin verisi kullanıldı

Araştırma kapsamında 29 ülkeden, depresyon teşhisi konmuş 688 bin 808 kişi ile bu hastalığa sahip olmayan 4,3 milyon kişinin anonimleştirilmiş verileri incelendi.

Edinburgh Üniversitesi'nden biyolojik psikiyatrist Andrew McIntosh, depresyonla ilgili önemli bilgi eksikliklerinin, hastaların daha iyi tedavi almasını engellediğine dikkat çekerek, "Daha büyük ve küresel çapta kapsayıcı çalışmalar, yeni ve etkili tedaviler geliştirmek için kritik öneme sahip" dedi.

Araştırmada, farklı etnik kökenlerden gelen katılımcılar sayesinde birçok yeni genetik varyant tespit edildi. Bilim insanlarına göre bu durum, depresyonun genetik riskini daha doğru tahmin etme ve hastalığı farklı topluluklar için daha etkili bir şekilde tedavi etme imkânı sağlayabilir.

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