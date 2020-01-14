Dünya
DEAŞ Irak'ta saldırı düzenledi: 2 ölü, 5 yaralı14 Ocak 2020 Salı 23:55 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 23:59
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin'in Duceyl ilçesinde yer alan Şeyh İbrahim bölgesindeki güvenlik noktasının DEAŞ saldırısına uğradığı ifade edildi.
Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı kaydedildi.
Saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Irak DEAŞ ırak savunma bakanlığı saldırı salahaddin duceyl