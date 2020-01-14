Dünya
İspanya'da sanayi tesisinde patlama14 Ocak 2020 Salı 22:12 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 22:38
İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesinde bir sanayi tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.
İspanya'da Tarragona kentinde bir sanayi tesisindeki patlama paniğe neden oldu.
Yetkiler patlamanın kimyasal kaynaklı bir kaza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.
Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Kimyasal alarm verilen bölgede, dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: patlama kimyasal alarm İspanya