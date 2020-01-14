İspanya'da Tarragona kentinde bir sanayi tesisindeki patlama paniğe neden oldu.

Yetkiler patlamanın kimyasal kaynaklı bir kaza nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

Patlama sonrası tesiste yangın çıktı. Kimyasal alarm verilen bölgede, dışarı çıkmama uyarısı yapıldı.

Kaynak: TRT Haber