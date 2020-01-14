Dünya
Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füzeli saldırı14 Ocak 2020 Salı 22:14 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 22:39
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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