Dünya
Mısır'da savaş uçağı düştü14 Ocak 2020 Salı 21:35 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 21:40
Mısır'da eğitim uçuşu için havalanan savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mısır Ordu Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.
Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.
Kaynak: AA
Etiketler: uçak kazası mısır savaş uçağı