Çin'in, ABD ile tamamlamak üzere olduğu birinci faz ticaret anlaşması kapsamında 200 milyar dolarlık ithalat yapma sözü verdiği iddia edildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Pekin yönetimi 2 yıl içinde ABD'den 200 milyar dolarlık ithalat yapma taahhüdünde bulundu.

Çin, bu ithalatı enerji, hizmet, tarım ve sanayi gibi sektörlerde yapacak.

Sektörler arasında 75 milyar dolarla sanayi ilk sırada yer alırken, Çin bu kapsamda 50 milyar dolarlık enerji, 40 milyar dolarlık tarım ürünü ve 35 milyar dolarlık hizmet alımı yapacak.

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının bu hafta imzalanması bekleniyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın "başmüzakereci" sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında adeta mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ay başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA