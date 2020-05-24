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Danimarka'da iki gündür koronavirüs sebebiyle ölen yok
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Danimarka’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadı.
Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, COVID-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı aktarıldı.
Danimarka’da 442 bin 650 kişinin COVID-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise COVID-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Etiketler: koronavirüs danimarka covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 02:14
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