Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, COVID-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart’ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı aktarıldı.

Danimarka’da 442 bin 650 kişinin COVID-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise COVID-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.