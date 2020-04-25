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Danimarka’da COVID-19’dan ölen 403 kişinin 133'ü huzurevi sakini
[Fotoğraf: AA]
Danimarka’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybeden 403 kişinin 133'ünün huzurevinde kalanlar olduğu bildirildi.
Devlet Serum Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, ülkedeki 932 huzurevinde 3 bin 414 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Testlerde 88 huzurevinde yaşayan 425 kişide COVID-19 tespit edildi. Testi pozitif çıkanlardan 133'ü 1 aylık dönemde hayatını kaybetti.
Raporda, testi pozitif çıkan huzurevi sakinlerinin yaş ortalamasının 81 olduğu kaydedildi. Raporda, Danimarka genelindeki 932 huzurevinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı belirtildi.
8 bin 210 kişide virüs tespit edildi
Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 125 bin 329 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 8 bin 210 kişide virüs tespit edildi, 5 bin 526 kişi virüsten iyileşti. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 403 oldu.
Etiketler: covid-19 Devlet Serum Enstitüsü danimarka huzureviSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:32
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