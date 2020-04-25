Devlet Serum Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, ülkedeki 932 huzurevinde 3 bin 414 kişiye COVID-19 testi yapıldı. Testlerde 88 huzurevinde yaşayan 425 kişide COVID-19 tespit edildi. Testi pozitif çıkanlardan 133'ü 1 aylık dönemde hayatını kaybetti.

Raporda, testi pozitif çıkan huzurevi sakinlerinin yaş ortalamasının 81 olduğu kaydedildi. Raporda, Danimarka genelindeki 932 huzurevinde yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı belirtildi.

8 bin 210 kişide virüs tespit edildi

Ülkede açıklanan son resmi rakamlara göre, 125 bin 329 kişiye COVID-19 testi yapılırken, 8 bin 210 kişide virüs tespit edildi, 5 bin 526 kişi virüsten iyileşti. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 403 oldu.