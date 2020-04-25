Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da COVID-19 vaka sayısı bin 463'e yükseldi
Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakası sayısı bin 463'e yükselirken, ölü sayısı 47 oldu.
Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, COVID-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyledi.
Daha önce bin 143 olarak açıklanan COVID-19 vaka sayısının bin 463'e çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 47 kişinin yaşamını yitirdiğini, 206 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.
Mayar, en çok vaka sayısının başkent Kabil'de görüldüğünü ve Herat vilayetinin ikinci sırada yer aldığını kaydetti.
COVID-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.
Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.
Etiketler: Afganistan koronavirüsSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:26
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