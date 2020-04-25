Haiti'deki Müslümanlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaptı. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de yaşayan bir aile de gün batımından hemen sonra oruçlarını evde açtı.

Haiti

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Peru

Başkent Lima'da yaşayan Abraham Mina (34) da günlük alışverişini ve diğer düzenli işlerini yaptıktan sonra ilk orucunu evinde açtı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Meksika

Chiapas eyaletinin San Cristobal de las Casas kentinde yaşayan bir aile de oruçlarını açtıktan sonra namazlarını da evlerinde kıldı.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]

Etiyopya

Etiyopyalı Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle camilerin ve meydanların kapalı olmasından dolayı ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Başkent Addis Ababa'da yaşayan Addisu Gebeya ailesi de iftarlarını evlerinde açtı.



[Fotoğraf: AA]