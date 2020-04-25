Ramazanın ilk gününde dünyadan manzaralar
Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında camilerin ve diğer toplanma alanlarının kapalı olmasından dolayı ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaptı.
Haiti'deki Müslümanlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaptı. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de yaşayan bir aile de gün batımından hemen sonra oruçlarını evde açtı.
Peru
Başkent Lima'da yaşayan Abraham Mina (34) da günlük alışverişini ve diğer düzenli işlerini yaptıktan sonra ilk orucunu evinde açtı.
Meksika
Chiapas eyaletinin San Cristobal de las Casas kentinde yaşayan bir aile de oruçlarını açtıktan sonra namazlarını da evlerinde kıldı.
Etiyopya
Etiyopyalı Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri nedeniyle camilerin ve meydanların kapalı olmasından dolayı ramazan ayının ilk iftarını evlerinde yaptı.
Başkent Addis Ababa'da yaşayan Addisu Gebeya ailesi de iftarlarını evlerinde açtı.
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