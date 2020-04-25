COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde COVID-19 nedeniyle 197 bin 318 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 807 bin 37 kişi ise iyileşti. Virüs bulaşa n kişi sayısı ise 2 milyon 831 bin 915'e yükseldi.

En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çekti

En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 809 bin 524 kişide COVID-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 bin 17 yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şunlar:

"İspanya 219 bin 764, İtalya 192 bin 994, Fransa 159 bin 828, Almanya 154 bin 999, İngiltere 143 bin 464, Türkiye 104 bin 912, İran 88 bin 194, Çin 82 bin 816, Rusya 68 bin 622, Brezilya 54 bin 43, Belçika 44 bin 293, Kanada 43 bin 888, Hollanda 36 bin 535, İsviçre 28 bin 677, Hindistan 24 bin 530, Portekiz 22 bin 797, Ekvador 22 bin 719, Peru 21 bin 648, İrlanda 18 bin 184, , İsveç 17 bin 567, Suudi Arabistan 15 bin 102, Avusturya 15 bin 71, İsrail 15 bin 58, Meksika 12 bin 872, Japonya 12 bin 829, Şili 12 bin 306, Singapur 12 bin 75, Pakistan 11 bin 940, Polonya 10 bin 892, Güney Kore 10 bin 718 Romanya 10 bin 417.”

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şöyle sıralandı:

"İtalya 25 bin 969, İspanya 22 bin 524, Fransa 22 bin 245, İngiltere 19 bin 506, Belçika 6 bin 679, Almanya 5 bin 760, İran 5 bin 574, Çin 4 bin 632, Hollanda 4 bin 289, Brezilya 3 bin 704, Türkiye 2 bin 600, Kanada 2 bin 302, İsveç 2 bin 152, İsviçre 1589, Meksika 1221, İrlanda 1014, Portekiz 854, Hindistan 780, Peru 634, Rusya 615, Ekvador 576, Romanya 567, Avusturya 530, Polonya 494, Japonya 345, Pakistan 253, Güney Kore 240, İsrail 194, Şili 174, Suudi Arabistan 127 ve Singapur 12."