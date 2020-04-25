Biden, sosyal medya hesabı üzerinden Trump'ın koronavirüse karşı dezenfektan enjekte etme önerisiyle dalga geçerek, "Bunu söylemek zorunda olduğuma inanamıyorum ama lütfen çamaşır suyu içmeyin" dedi.

I can’t believe I have to say this, but please don’t drink bleach. — Joe Biden (@JoeBiden) April 24, 2020

200 binden fazla paylaşılan Biden'ın tweeti 1 milyondan fazla beğeni aldı.

ABD Başkanı Trump, COVID-19'la Mücadele Görev Gücünün dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki, dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir" demiş ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.

Daha sonra ise sorusunun kinayeli bir soru olduğunu söylemişti.