Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Soyuz roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı
Progress MS-14 uzay aracını taşıyan ve Rusya’nın 9 Mayıs’ta kutlayacağı Zafer Bayramı vesilesiyle ‘Zafer Roketi’ olarak adlandırılan Soyuz-2.1a roketi Rusya’nın Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
Rus TASS haber ajansına göre portakal, greyfurt, sosis, su, oksijen, yakıt ve kuru yük taşıyan kargo gemisi 25 Nisan Cuma günü 9.50'de Kazakistan'daki Baikonur Cosmodrome'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.
Soyuz roketinin Rusya'nın 2'nci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 75. yıldönümü anısına "Zafer roketi" olarak adlandırıldığı açıklandı.
Space.com, kargo uzay aracının yaklaşık yedi ay boyunca uzay istasyonunda kalacağını açıkladı.
Etiketler: soyuz roketi rusya kargo roketiSon Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:42
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