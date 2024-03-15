Danimarka UNRWA'ya planlı yardımını yapacak

Danimarka Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, BM'nin İsrail'in UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarına yönelik güvenilir bir soruşturma yürüttüğü ve suçlanan çalışanların görevlerinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce UNRWA'ya yardımlarını geçici olarak askıya alan Kanada ve İsveç'in yardımlara yeniden başlama kararı aldığı, ayrıca Avrupa Birliği'nin de yardımları tekrardan yapmaya başladığı hatırlatıldı.

Danimarka'nın da yıllık 105 milyon Danimarka kronunu (yaklaşık 15,3 milyon dolar) bulan planlı yardımlarını göndereceği kaydedilen açıklamada, söz konusu yardımın, UNRWA'nın Gazze'deki insani durumu hafifletme çabalarına desteği önceleyeceği aktarıldı.

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen de, insani durumun çok kötü olduğu bir zamanda yardımı göndermeye karar verdiklerini belirterek, "Gazze'de şu anda UNRWA'ya bir alternatif yok. Uzun vadede, kuruluşta önemli reformlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de konuya ilişkin açıklamasında, ülkesinin Gazze'de acil bir insani ateşkes çağrısında bulunduğunu, sahaya mümkün olan en kısa sürece acil yardım aktarılmasının hayati önem taşıdığını, bunun hayata geçirilmesi için UNRWA'nın vazgeçilmez bir rolü olduğunun altını çizdi.

Rasmussen, "Hemfikir olduğumuz bazı ülkelerle, planlı yardımımızı gönderme kararı aldık. Bu arada, Gazze'de insani durumu iyileştirmek için denizden insani koridoru desteklemek ve İsrail'e karadan insani erişimi iyileştirmesi yönünde baskı yapmak dahil çok sayıda başka çabalar içerisindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

Söz konusu iddiaların ardından ABD, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 23 Şubat'ta BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis'e yazdığı mektubunda İsrail'in iddialarla ilgili kanıt sunmadığını belirtmişti.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu. Danimarka, mart ayında planlı yardımını yapacağı bildirmişti.

İsveç ve Kanada'dan 9 Mart'ta ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, iki ülke, UNRWA'ya finansal desteğe yeniden başlayacaklarını ilan etmişti.