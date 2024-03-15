Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2024 00:04

Filistin'den İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesine kınama

Filistin, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesini kınadı.

Filistin'den İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesine kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'in İsrail'in, Doğu Kudüs genel önlemleri ve Mescid-i Aksa'ya girişlere getirdiği kısıtlamaları kınadığı aktarıldı.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurması ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmesi kınanarak, bu adımın Mescid-i Aksa'nın tarihi, hukuki ve siyasi statüsünü ihlal ettiği ifade edildi.

Mescid-i Aksa'nın idaresi ve buraya girişlerden Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin mesul olduğu, Mescid-i Aksa'ya saldırı ve ihlallerin devam ettiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki adımının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın, "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirmişti.

İsrail polisi yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savunmuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Çin, ABD'yi TikTok konusunda "soyguncu mantığıyla" hareket etmekle suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Deniz altı hatlarındaki arızalar nedeniyle Afrika'da birçok ülkede internet kesildi
00:13
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan tır kullanılamaz hale geldi
00:08
BM: Gazze'de yıkım nedeniyle oluşan 23 milyon ton enkazı kaldırmak yıllar sürecek
23:57
Çin, ABD'yi TikTok konusunda "soyguncu mantığıyla" hareket etmekle suçladı
23:50
Tayland’da savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi başka bir gemiye isabet etti
23:42
İtalya'da sağ koalisyon iktidarı: 7 Ekim'den sonra İsrail'e silah ihracatı yapılmadı
The New York Times'ı protesto eden Filistin destekçilerine polis müdahalesi
The New York Times'ı protesto eden Filistin destekçilerine polis müdahalesi
FOTO FOKUS
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ