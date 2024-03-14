Açık 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 14.03.2024 23:43

Tayland’da savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi başka bir gemiye isabet etti

Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etmesi sonucu 2’si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.

Tayland’da savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi başka bir gemiye isabet etti

Tayland’ın Chonburi eyaletinde yer alan Sattahip Deniz Üssü’nde yerel saatle 11.50 sıralarında Tayland Donanması’na ait bir savaş gemisinden kazayla ateşlenen top mermisi, başka bir savaş gemisine isabet etti.

HTMS Chonburi gemisinden henüz nedeni tespit edilemeyen bir ateşleme sonucu fırlayan top mermisinin aynı limanda bulunan HTMS Khirirat gemisine isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Hasar alan HTMS Khirirat gemisinde çıkan yangında 2’si ağır olmak üzere 13 asker yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, Tayland Donanması olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

Top mermisinin ateşlendiği HTMS Chonburi gemisinin dün akşam askeri tatbikattan üsse döndüğü ve mühimmatını boşaltılmamış olduğu ifade edildi.

Kazanın yaşandığı donanma üssünün çevresi güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Tayland
Sıradaki Haber
İtalya'da sağ koalisyon iktidarı: 7 Ekim'den sonra İsrail'e silah ihracatı yapılmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:20
Deniz altı hatlarındaki arızalar nedeniyle Afrika'da birçok ülkede internet kesildi
00:13
Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan tır kullanılamaz hale geldi
00:08
BM: Gazze'de yıkım nedeniyle oluşan 23 milyon ton enkazı kaldırmak yıllar sürecek
00:05
Filistin'den İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın 3 kapısına demir bariyer yerleştirmesine kınama
23:57
Çin, ABD'yi TikTok konusunda "soyguncu mantığıyla" hareket etmekle suçladı
23:42
İtalya'da sağ koalisyon iktidarı: 7 Ekim'den sonra İsrail'e silah ihracatı yapılmadı
The New York Times'ı protesto eden Filistin destekçilerine polis müdahalesi
The New York Times'ı protesto eden Filistin destekçilerine polis müdahalesi
FOTO FOKUS
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
İsrail hücumbotları yardımlara ulaşmak üzere sahile akın eden Filistinlilere ateş açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ