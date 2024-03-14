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Dünya
İHA 14.03.2024 23:10

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi

Deniz yoluyla yardım ulaştırılması için ABD’nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntülendi.

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD’nin Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart’ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.

ABD Donanması’na ait dört gemi, 12 Mart’ta ABD’nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi’nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.

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