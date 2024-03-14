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Dünya
AA 14.03.2024 21:24

Filipinler'de aşk dolandırıcılığı baskını: Alıkonulan 600'den fazla kişi kurtarıldı

Filipinler polisi, internet üzerinden "aşk dolandırıcılığı" yapılan bir merkeze düzenlenen baskında, dolandırıcılık şebekesinin alıkoyduğu 658 kişiyi kurtardı.

Filipinler'de aşk dolandırıcılığı baskını: Alıkonulan 600'den fazla kişi kurtarıldı

BBC'nin haberine göre, Filipinler polisi, şubatta dolandırıcılık şebekesinden kaçan bir Vietnamlının ifadesi üzerine başkent Manila'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusundaki Tarlac ilinin Bamban bölgesinde bir merkeze baskın düzenledi.

Polis, çevrim içi bahis firması gibi gösterilen merkezden "aşk dolandırıcılığı" yapmaya zorlanan 383 Filipinli, 202 Çinli ve 73 diğer yabancı uyruklu olmak üzere toplam 658 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Filipinler Organize Suçla Mücadele Başkanlık Komisyonu Sözcüsü Winston Casio, Bamban'daki suç örgütünün dolandırıcılık yapmak üzere "mağdurları çekebilecek iyi görünümlü kadın ve erkekleri alıkoyduğunu" kaydetti.

Mağdurlarını romantik ilişki vaadiyle kandırarak sahte projelere veya işletmelere yatırım yapmaya ikna eden "aşk dolandırıcıları", genellikle yasal iş vadiyle çekildiği dolandırıcılık merkezlerinde alıkonularak suç işlemeye zorlanıyor.

Filipinli yetkililer, Mayıs 2023'te, Manila'nın kuzeyinde yer alan Clark kentindeki bir serbest liman bölgesine düzenlenen baskında, alıkonularak internet dolandırıcılığı yapmaya zorlanan 1000'den fazla kişiyi kurtarmıştı.

Birleşmiş Milletler'in Ağustos 2023'te yayımladığı rapora göre, dünya çapında yüz binlerce kişi, internet dolandırıcılığı yaptırılmak üzere Güney Doğu Asya'ya kaçırılıyor.

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