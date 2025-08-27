Açık 27.4ºC Ankara
AA 27.08.2025 11:21

Danimarka, ülkedeki en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Danimarka’nın, en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğü iddiaları üzerine ABD'nin ülkedeki üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Mark Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Danimarka, ülkedeki en üst düzey ABD diplomatını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Danimarka'da yayın yapan DR, Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'in kendilerine konuya ilişkin açıklama yaptığını belirtti.

Habere göre Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı olan en az 3 ABD vatandaşının Grönland ile Danimarka arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalıştığı iddiaları üzerine ABD'nin Danimarka'daki en üst düzey diplomatik temsilcisi olan maslahatgüzar Stroh’u Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Rasmussen, "(Danimarka) Krallığın içişlerine müdahale etme girişimi elbette kabul edilemez." dedi.

Grönland'da da faaliyet gösteren Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi de DR'yi Grönland'ın çeşitli etki kampanyalarının hedefi olduğu yönünde bilgilendirdi.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, ABD'nin Kopenhag Büyükelçiliği, ABD hükümetinden bir yetkiliye ait şu açıklamayı iletti:

"ABD, Grönland halkının kendi geleceğini belirleme hakkına saygı duyuyor. ABD, Grönland vatandaşlarının faaliyetlerini kontrol etmez."

DR, daha önce yayımladığı bir raporda Trump ve Beyaz Saray ile bağlantısı bulunan en az 3 ABD vatandaşının Grönland'da etki kampanyası yürüttüğünü iddia etmiş, Trump'ı destekleyen Grönland vatandaşlarının isimlerini listelediklerini öne sürmüştü.

Danimarka ABD Grönland
